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Öğretmenler, evlerinden 'Memleketim' şarkısını söyledi

KARABÜK'teki Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik öğretmenleri, 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' temalı proje kapsamında, evlerinde 'Memleketim' şarkısını seslendirdi.

15.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:02
Öğretmenler, evlerinden 'Memleketim' şarkısını söyledi

KARABÜK'teki Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik öğretmenleri, 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' temalı proje kapsamında, evlerinde 'Memleketim' şarkısını seslendirdi. Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nde görevli 10 öğretmen, 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' temalı proje kapsamında birleşti. Lise öğretmenleri, evlerinde 'Memleketim' şarkısını söylerken videolar çekip, birleştirerek, klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilen kliple 'Evde hayat var' mesajı verildi. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kliple ilgili "Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisemiz ilimizi yerel ve ulusal düzeyde başarıyla temsil eden, katıldığı yarışmalarda çeşitli başarılar kazanan, alanında başarılı öğretmenlerimizin bulunduğu güzide bir lisemizdir. Bakanlığımızca güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen bu organizasyonda başarı ile İlimizi temsil etmelerinden dolayı kıymetli öğretmenlerimizi kutluyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel
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