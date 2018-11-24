Öğretmenler Fatih Belediyesi'nde Bir Araya Geldi

Fatih Belediyesi,24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler için özel bir program düzenlendi. Başkan Hasan Suver'in ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine Fatih'te görev yapan müdür ve öğretmenlerle birlikte Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Fatih Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Programa katılan öğretmenlere gül takdim edilirken, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinden oluşan Türk Müziği Öğrenci Grubu, ses sanatçısı Yıldırım Bekçi eşliğinde bir konser verirdi.

"AZİZ ÖĞRETMENLER SİZLERİ BUGÜN VESİLESİYLE DEĞİL, NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE KUTLUYORUM"

Yemek programında öğretmenler gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Öğretmenlerimin emeklerini kendi zihin dünyamdan ve ruhumdan bir kenara çekip bıraksam, benden geriye acaba ne kalır? Kelimelerden şiirler, şiirden hikâyeden romana, tarihe, coğrafyaya, sosyal bilimlere, rakamlardan matematiğe, yeteneklerimizin elinden tutup, bilimin, teknolojinin sanatın merdivenlerine tırmanan medeniyetin kutlu ihyacıları, aziz öğretmenler, sizleri bugün vesilesiyle değil, nefes aldığınız sürece kutluyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇİFT KANATLI BİR KUŞ GİBİ KIYAMETE KADAR BİZİ TAŞIYACAKLAR"

Çocuklar eğitilirken bir duruşun ve rengin olması gerektiğini belirten Başkan Hasan Suver, "İnsan eğitilirken, bu yolda yollanırken, tabi ki de ait olduğu şeyi asla unutmamalı. Şairin dediği gibi, 'melâli anlamayan nesle aşina değiliz'. Ne kadar başarılı olursak, olalım. Eğittiğimiz insan bilimde, teknolojide, sanatta ne kadar başarılı olursa olsun, eğer ki o bizden bir çizgi bir renk taşımıyorsa, onun bizim nezdimizde, bizim duruşumuzda yeri yok. Tabi ki bir medeniyet inşa edeceğiz. Ama bir taraftan da geleceğimizi de inşa edecekler. Çocuklarımız tek kanatlı değil, çift kanatlı bir kuş gibi kıyamete kadar bizi taşıyacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Öğretmenler Arası Spor Turnuvası'nda dereceye girenler kupa ve ödüllerini protokolün elinden aldılar.