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Öğretmenler gönüllü olarak siperlik ve maske üretiyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları ile sahada görevli asker ve polisler için gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve 3D yazıcılarla siperlik üretiyor.

29.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:28
Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları ile sahada görevli asker ve polisler için gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve 3D yazıcılarla siperlik üretiyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, kendi istekleriyle Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde siperlik ve maske üretimine başladı.
Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Behsat Topal, okul bünyesinde 3D yazıcılarla siperlik ürettiklerini belirterek, "Fen Lisesi rehber öğretmenimiz Alaattin Kandemir ile bu çalışmaya başladık. Günde 8 adet üretim yapıyoruz, inşallah sayıyı önümüzdeki günlerde artıracağız." dedi.
Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üretilen bez maskelerin de ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz dağıtıldığını aktardı.
İlçeden geçen D-100 kara yolunda denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, özel kıyafetlerin yanı sıra öğretmenlerin ürettiği bu siperlik ve maskeleri kullanıyor.
Öte yandan polisler, ilçe merkezinde ekip araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
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Öğretmenler gönüllü olarak siperlik ve maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, Güncel

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Öğretmenler gönüllü olarak siperlik ve maske üretiyor

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