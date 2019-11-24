24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

24 Temmuz Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kocatepe Parkın'daki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duru ve istiklal marşının ardından sona eren çelenk törenler, Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapılan etkiliklerle devam etti.

Burada yapılan törende Emekli Öğretmenler adına konuşan Havva Öz, duygularını gile getirerek, öğretmenliğin özünde çocuk sevgisi olduğunu belirtti.

Törende daha sonra kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Metin yalçın ise öğretmenlik mesleğini ve günün önemine değindi.

Yalçın, öğretmenler gününün 1981 yılından buyana kutlandığını belirterek, "24 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanının verildiği tarihtir. Öğretmen kutsal bir görev üstlenmiş çile insandır. Onun nitelikli bir kişiliğe sahip olan insandır. Öğretmenler ideali ustasıdırlar. Onlar geleceği inşa ederler. Genç blokları işleyen kaleler yapıcılarıdır onlar" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ve müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Tören görevlerine yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle devam etti. Yemin eden öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerindeki özesizlik dikkat çekti. Bunu fark eden Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, öğretmenlerden bazılarını çağırarak uyarılarda bulundu.

Daha sonra tören yıl içinde gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA