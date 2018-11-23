Öğretmenler Günü Dolayısıyla 100 Fidan Dikildi

23 Kasım 2018 Cuma 15:58



23 Kasım 2018 Cuma 15:58

Osmaniye'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında hatıra ormanına 100 fidan dikildi.Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol tarafından, 2016'da oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanına 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 50 fıstık çamı, 25 mavi servi ve 25 kara servi fidanı dikildi.Vali Coşkun, hatıra ormanına ilk fidanı dikerek can suyunu verdi.Coşkun, burada yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, fidan dikim etkinliğe katılanlara teşekkür etti.Fidan dikimine, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.