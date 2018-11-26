Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Anamur
'da Öğretmenler Günü dolayısıyla görsel sanat öğretmenlerinin eserlerinden oluşan karma resim sergisi açıldı.
Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu
, hükümet konağı girişindeki serginin açılışını gerçekleştirip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Kurdoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ve öğretmenlerle birlikte açtığı sergide yer alan resimler hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı.
İlçede 3 gün açık kalacak sergide, Naile Gumbar, Nazlı Karaşah, Handan Günaydın, Hamide Çağlar, Sibel Ehliz, Neşe Kaynak, Ferhat Tehneldere, Haldun İnan, Erdal İnan, Emre İnan ve Nuray İnan'ın eserleri sergileniyor.
Mehmet Kurdoğlu,Anamur
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:58