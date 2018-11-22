"Öğretmenler Günü" Haftası Dolayısıyla Öğretmenlere "Etkili Sunum" Semineri Verildi

Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer, öğretmen ve idareciler katıldılar.

Harran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Usta "Etkili Sunum" konulu semineri gerçekleştirirken enerjik sunumuyla katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Öğrencilerin eğitimlerinde dikkatli olunması gereken bazı durumlara değinen Usta, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimin öğrenme de çok etkili olduğunu belirtti.

"Öğrencilerinizin her sorduğu soruya cevap verebilecek şekilde kendinizi hazırlamalısınız, onları sürekli soru sormaya yönlendirerek, araştırmaya sevk ederek gelişimlerinin sürekli olmasını sağlamalısınız. Öğrencilerinizin sordukları sorulara cevap veremez veya onları terslerseniz bu durum onlarda uzun süreli sorunlara yol açabilir" diyen Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Usta, "Bu ülkenin geleceğini belirleyecek olan kişileri siz belirleyeceksiniz. Kolay gelsin." diyerek sözlerini sonlandırdı.