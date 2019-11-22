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Öğretmenler Günü için 500 öğretmen 2 bin fidan dikti

Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 2019 Nisan ayında Gülağzı Mahallesinde çıkan yangında zarar gören 6 dönümlük alanda Menteşe'deki tüm okullardan 500 öğretmenin katılımı ile 2 Bin fidan dikildi.

22.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:12Öğretmenler Günü için 500 öğretmen 2 bin fidan dikti
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 2019 Nisan ayında Gülağzı Mahallesinde çıkan yangında zarar gören 6 dönümlük alanda 'deki tüm okullardan 500 öğretmenin katılımı ile 2 Bin fidan dikildi.

Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri 20 Kasım'da Eğitimde Fark Oluşturan Öğretmenlerin Başarı Öyküleri isimli söyleşi ile başladı. Ardından 21 Kasım'da Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen resim sergisi, müzik dinletisi ve kokteyl yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin de katıldığı etkinlikte Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü mezunu 95 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Uçar, okul müdürleri ve öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı. Etkinliklerin ikinci günü ise 2019 Nisan ayında Gülağzı Mahallesinde çıkan yangında zarar gören 6 dönümlük alanda Menteşe'deki tüm okullardan 500 öğretmenin katılımı ile 2 Bin 500 fidan dikildi.

Fidan dikim etkinliği ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "24 Kasım haftasında öğretmenlerimizle sosyal, sanatsal etkinlikler yanında bir çok farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası yürüterek hastanelerde tedavi görmekte olan çocuklarımız için öğretmenleri kan bağışında bulundular. Kendilerini kutluyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte Fidan dikimi yaparak öğretmenlerimiz için onlara yeşerttikleri ve yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğrencileri gibi fidanların toprakla buluşturularak bir hatıra ormanı bırakmak istedik. 2 Bin fidan dikerek yanan orman alanının yeniden yeşermesini sağlayacak olan öğretmenlerimiz için güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fidan dikimi yapılan alanının "24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" olacağını aktaran Töre "Öğretmenlerimizin burada, 'Dikili bir fidanları olacak, sınıflarında yetiştirdikleri fidanlar gibi bu fidanlar da yeşerip orman olacaklar" diye ifade etti. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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