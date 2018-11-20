Öğretmenler Günü" İçin Öğretmenlerden Konser

Bursa Osmangazi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
öncülüğünde, öğretmenlerden oluşturulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser verecek.
Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda görev yapan öğretmen ve çalışan memurlar tarafından oluşturulan koro, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Konservatuarı Öğretim Görevlisi Şef
Alim Hüseyinoğlu yönetiminde "Öğretmenler Günü Özel Konseri" düzenleyecek. Merinos
AKKM Orhangazi
salonunda saat 20.00'de gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak.
Osmangazi,Bursa