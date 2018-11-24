Öğretmenler Günü Konserle Kutlandı

Kırklareli
'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü, konser programıyla kutlandı.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla konser düzenledi. Edirne
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Öğretmen Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.
Öğretmenlerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Bilgin, onların gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.
Bilgin, konserin düzenlenmesinde eleği geçenlere teşekkür ederek, sahne alan sanatçıları da tebrik etti.
Kırklareli
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:44