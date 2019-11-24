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Öğretmenler Günü Konya'da etkinliklerle kutlandı

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58Öğretmenler Günü Konya'da etkinliklerle kutlandı
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenleri Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 91'inci yılı programı Atatürk Anıtına Çelenk koyulması ile başladı. Program, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikle devam etti. Buradaki programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğretmenlik mesleğinin çok kıymetli olduğunu ve diğer mesleklere benzemediğini söyledi. Öğretmenin öğrencilerle okulun süresine göre senelerce beraber olduğunu belirten Toprak, "Yani hayatımızın önemli bir kesimini öğretmenlerle beraber geçiririz yoğun bir şekilde. ve daima karşımızda çırpınan, öğretmek isteyen bir şahsiyettir. Bu karşılıklı sevgi saygı hayat boyu devam eder. Ne öğretmen öğrencisini unutur, ne de öğrenci öğretmenini" dedi.

"Cumhuriyet gençliğe, gençlik de öğretmenlerimize emanet"

Disiplinin önemli olduğunu anlatan Toprak, "Disiplini ben de çok severim ama incitmeden kalplerini kırmadan, çocuklarımızla sevgi içerisinde bir dönem geçirdiğimiz zaman 30-35 sene sonra karşımıza bir öğretmen, mühendis, doktor ya da bakan olarak çıkarak elinize koşarlar öpmek için. Başöğretmenlikten neden bu kadar memnun olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çünkü biliyor ki kurduğu Cumhuriyet gençliğe emanet, gençlik de öğretmenlerimize emanet. Bu kadar net ve berrak. Yine aynı şekilde güzel bir sözünde diyor ki, 'Fikren, ilmen, fennen ve bedenen yüksek seciyeli kişiler bu Cumhuriyeti koruyacak' diyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Program, tiyatro gösterisi ile devam etti. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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