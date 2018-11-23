Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Başkan Mahmut Badem mesajında; "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vererek, geleceğimizi inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Öğretmenlerimizin iradesi ve bilgisi ile geleceğimizi çocuklarımıza, gençlerimize güvenle emanet edebileceğimize inancım tamdır. Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 15:34



23 Kasım 2018 Cuma 15:34