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Öğretmenler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası, silah arkadaşları ve kendine inanan bir ulusla kazandığı zaferlerin yanında, milletlerin asıl zaferi eğitimle kazanacağını bilen, ileri görüşlü bir devlet adamıydı" dedi.

21.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:53Öğretmenler günü mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası, silah arkadaşları ve kendine inanan bir ulusla kazandığı zaferlerin yanında, milletlerin asıl zaferi eğitimle kazanacağını bilen, ileri görüşlü bir devlet adamıydı" dedi.

24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, "Öğretmeyi meslek edinen ve bunu bir yaşam şekli olarak benimseyen, hayatımızın her aşamasında rehberliğiyle yolumuza ışık tutan öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Dağlı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini 24 Kasım 1928 tarihinde kabul ettiğini, Millet Mekteplerinin açılış günü de olan 24 Kasım'ın, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını kaydetti. Büyük Önder'in öğretmenlere verdiği değeri ifade eden sözlerine değinen Prof. Dr. Dağlı, "Büyük Önder, eğitime ve öğretmenlere verdiği önemi, 'Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız' sözleriyle anlatmıştır. SANKO Üniversitesi olarak, Büyük Önderimizin biz eğitimcilerden beklediği başarıları kazanmak ve O'nun izinden yürüyen gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Üzerimizde anne - babalarımız kadar hakları olan, çabalarının karşılığında sadece vatanını seven, çalışkan, doğruluktan ayrılmayan, insanlığa faydalı bireyler olmamızı bekleyen tüm öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, Öğretmeler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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