Öğretmenler Günü'nde Küçük Sedanur'u Andılar

CÜNEYT ÇELİK - Kars
'ın Kağızman
ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel
'in öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk girdi.
Kağızman ilçesine bağlı Paslı Köyü Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in okulundaki öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı.
Sedanur'un sınıfında hüzün hakim olurken sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğraflarının konulduğu masada küçük Sedanur, öğretmenleri tarafından anıldı.
Sedanur'un öğretmeni Melek Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
'ün biz eğitim neferlerine emanet ettiği Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçileriyiz. Geleceğin mimarı, cahiliyetin düşmanı, köy çocuklarının ümidiyiz." dedi.
Akalın, hüzünlü bir Öğretmenler Günü yaşadıklarını ifade ederek, "Her Öğretmenler Günü'nde öğrencilerimizin tebessümüyle onların hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşarız. Fakat bu Öğretmenler Günü'ne girerken yüreğimiz buruk. Vicdanımızda Sedanur'a sahip çıkamayışımızın sesleri eşliğinde hüzünlü, eksik ve darmadağın duygular içindeyiz." diye konuştu.
"Yüreğimiz yanıyor"
Bu günü kutlayan öğrencilerin arasında Sedanur'un olmamasının kendileri üzdüğünü dile getiren Akalın, "Bu ülkenin bir öğretmeni olarak Öğretmenler Günü'nde kollarımızı açtığımızda bize karşılıksız sevgiyle koşan minik yürekler içinde Sedanur olamadı. Bizler Paslı Esin Çağdaş Okulu olarak Öğretmenler Günü'nü eksik geçirmenin burukluğunu yaşarken tekrar tekrar vicdanları Sedanur'a yapılan vahşice olayı unutmamaya davet ediyorum. Yüreğimiz yanıyor." ifadesini kullandı.
Akalın, Sedanur'un olmayışı sebebiyle buruk bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Öğretmenler Günü bizim için çok sevinçli, neşeli, güzel bir gündü. Önceki öğretmenler günümüzde çocuklarımızı heyecan içinde beklerdik ama bu yıl Sedanur'umuzun olmayışı bizi çok üzdü buruk bir Öğretmenler Günü geçiriyoruz. Sevginin, iyiliğin dostluk ve ümidin dünyaya hakim olmasını dileyen tüm öğretmenlerin bu gününü kutluyorum." açıklamasında bulundu.
Sedanur'un yokluğunu bütün okulda yürek burktu
Okul müdürü Murat Demirci de Sedanur'un ölümü sebebiyle Öğretmenler Günü'nü buruk karşıladıklarını ifade ederek, "Bizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sabah karşılayan minik bedenler, minik yürekliler içerisinde Sedanur olamadı. Biz 2,5 aydır zaten Sedanur'un olayından beri okulumuzda öğrencilerimizle, velilerimizle bu acı olayı paylaşıyoruz. Yüreğimiz yanıyor, vicdanımız sızlıyor çünkü Öğretmenler Günü'ne girerken Sedanur'un yokluğunu bütün öğretmenler, okul, okul müdürü olarak yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
Buruk bir gün yaşadıklarını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
"Bu tarz olayları duyduğumuzda vicdanımız sızlıyor, böyle bir olayın bizim okulda yaşanması gerçekten yüreğimizi burkuyor, halen bu acıyı paylaşıyoruz. İnşallah bu olaylar, bu acılar tekrar yaşanmaz. İçimiz buruk şekilde söylüyorum, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, inşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Paslı'da Öğretmenler Günü buruk geçiyor."
Olay
Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül
'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızın komşusu Ertan B'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:13