Öğretmenler Günü'nde Pedal Çevirdiler

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:59



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:59

İZMİR'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen bisiklet turuna her yaştan öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Bisiklet turunun startını veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, sağlıklı eğitimin sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna dikkat çekerek, etkinliği yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilk kez bir bisiklet turu düzenlendi. Alsancak Vapur İskelesi önünde buluşan bisikletliler, Konak'taki İzmir Saat Kulesi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca farklı bisiklet kulübü üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Turun başladığı Alsancak Vapur İskelesi önüne gelen öğrenciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünün yazılı olduğu afişi taşıdı.Bisiklet turunun başladığı noktada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü her yıl olduğu gibi bu yılda okulların konferans salonlarında kutladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, köy okullarında da günün anısına ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti. Tüm veli ve öğretmenlerin katılımıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini anlatan Yahşi, "İstedik ki anaokulu öğrencilerimiz bile tahta bisikletlerini alarak bu etkinliğe katılsın. Sağlıklı bir neslin var olduğunu göstermek için İzmir'de bunu hayata geçirmek istedik. Çok da güzel bir katılım oldu. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz bu etkinliğe destek verdi. Yine aynı şekilde İzmir'den çok değerli vekilimiz de aramızda bulunuyor. Ben bu güzel günde özellikle hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum" dedi. Bisiklet turunun 81 il içinde ilk kez İzmir'den başladığına dikkat çeken Yahşi, "Özellikle sağlıklı bir eğitimin sağlıklı yaşamla mümkün olduğuna inaniyoruz. Bunu yaygınlaştırarak bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Yahşi'nin konuşmasının ardından bisikletlerine binen yüzlerce kişi pedal çevirdi. Bisiklet turu İzmir Saat Kulesi önünde son buldu.Tura katılan 27 yıllık edebiyat öğretmeni İlknur Gökgöz, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini dile getirerek, İzmir'de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde görev yaptığını belirten Gökgöz, sağlıklı nesillerin yetişmesinde hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek, turun geleneksel hale getirilebileceğini vurguladı.- İzmir