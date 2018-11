Öğretmenler Günü'nde Rektör Çomaklı'dan Öğretmenlere Tavsiyeler

22 Kasım 2018 Perşembe 10:29



Anadolu Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi.Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Coşkun Bayrak'ın yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler Günü onuruna düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Her şeyimizi teslim ettiğimiz ve geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, 1984'ten sonra biliyoruz fakat bizim milletimiz için bu günün önemi çok eskilere dayanıyor. Burada Cumhuriyetimizin kurucusunun, Türk tarihinde yer alan padişahların, sultanların ve yöneticilerin de bu günün bizler tarafından kabul edilmesinde büyük bir etkisi var. Aslında bizim için öğretmenlik, aileden başlıyor ve ilk öğretmenimiz de annemiz oluyor. Ancak çocuklarımızın ileri düzeyde yetiştirilmesinde ise siz öğretmenlerimize görev düşüyor. Benim için en önemli husus çocuklarımızı teslim edeceğimiz öğretmenlerimiz. Ben de herkes gibi çocuklarımı siz öğretmenlerimize emanet edeceğim. Gerçekten öğretmenlerimiz, tarihe yön veren kişiler yetiştiriyorlar. Bu nedenle de bugünü, şu anda sizlerle kutlamak daha önemli ve kıymetli hale geliyor" ifadelerini kullandı."Şanslıyız çünkü çocuklarımızı sizlere emanet edeceğiz"Toplumda eğitim kurumlarının dışında da öğretmenliği bir meslek olarak görmeden bu görevi üstlenen kişilerin olduğunu belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu durumun da aslında milletimizin bir huyu olduğunu dile getirerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Öğretmenlerimiz için Türkiye'nin önemli bir eğitim ordusu diyebiliriz. Örneğin, Üniversitemizin öğretmenlerinden ve eğitiminden şikayet eden hiçbir kesim görmedim. Bizler de şanslıyız çünkü çocuklarımızı sizin gibi insanlara teslim edeceğiz. Bu da bize bir güven ve mutluluk veriyor. Bizler ne yapacağız demiyoruz, bizim adımıza düşünen öğretmenlerimiz var diyoruz.""En çok terör örgütü mensubu öğretmenlik mesleğine sızmaya çalışmış"Öğretmenlik mesleğinin ne denli önemli olduğunun yakın zamanda Cumhuriyetimize yapılan saldırıda görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, en çok terör örgütü mensubunun öğretmenlik mesleğine sızmaya çalıştığının altını çizdi. "Her şeyin hammaddesi insan ve örgüt de öncelikle bunu kullanmaya çalışmış. Sizlerden isteğimiz hem kendi hem de çocuklarınızın hür iradelerini başkalarına teslim etmemeniz" diyen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğretmenlik, her örgütün cazibe merkezi haline geliyor. O nedenle de size kalan bu sistemi kimseye bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü siz teslim ettiğinizde tüm üst birimler de teslim ediyor" şeklinde konuştu. Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığına dikkat çeken Rektör Çomaklı, sağlam irade gösterildiği takdirde hiçbir terör örgütünün milletin içerisinde barınamayacağını ifade etti. FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında en çok ihracın öğretmenlik mesleğinde yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, farklı görevlerde yer alan kişilerin öğretmenler tarafından yetiştirilmesinden dolayı bu kısımda yaşanan ihraçların da gereklilik olduğuna değindi. Rektör Prof. Dr. Çomaklı son olarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız için kutlu olsun, hepsinin ellerinden öpüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.Program, açılış konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları ile Bilecik ve Bozüyük'ten davet edilen öğretmenlerin hazırladıkları bağlama dinletisi, "Ahlat'ta Öğretmenlik" başlıklı konuşma, Bilecik ve Bozüyüklü öğretmenlerin hazırladıkları Öğretmenler Günü gösterisi, öğrenci ve öğretim elemanlarının hazırladıkları koro konseri ile devam etti. Gösterilerin ardından ise öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR