Öğretmenler Günü'ne bir hafta kutlama

16 Kasım 2018 Cuma 12:18



16 Kasım 2018 Cuma 12:18

Öğretmenler Günü'ne bir hafta kutlamaMEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini bir haftaya yayılacak bir programla gerçekleştirecekMEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: "Öğretmenler Günümüzün Ankara'da bir hafta boyunca kutlanması için planlama yaptık""Anadolu Ateşi sahne alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sanatçılar Zara, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu da öğretmenlerimiz için konser verecek"ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hafta başından itibaren düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleriyle ilgili eğitim muhabirlerine bilgi verdi. "Öğretmenler Günümüzün Ankara'da bir hafta boyunca kutlanması için planlama yaptık" diyen Boyacı, "Bu seneyi biraz farklı kılalım istedik ve öğretmenlerimize 'Ne istersiniz, ne dinlersiniz' diye sorduk. İmkanlar dahilinde olabildiğince onların isteklerini dikkate alarak, konserler, sergiler düzenlemeye gayret gösterdik. 2023 Eğitim Vizyonu'nun üzerinde kurulduğu temel unsur olan öğretmenlerimize ilişkin bir etkinlikler dizisi hazırladık. Umarım öğretmenlerimiz için gerçekten anlamlı bir hatıra olur. Bundan sonra da öğretmenler günümüzü büyük bir festival havasında tüm illerimizde daha iyi daha etkili daha verimli ve öğretmenlerimizin başrolü oynadığı bir süreç içerisinde tesis etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.Anadolu Ateşi öğretmenler için sahne alacakEtkinlikler kapsamında, öğretmenler için konserlerin de düzenleneceğini söyleyen Boyacı, "81 ilden öğretmenlerimiz gelecek. Etkinlikler çerçevesinde, Anadolu Ateşi sahne alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sanatçılar Zara, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu da öğretmenlerimiz için konser verecek" açıklamasında bulundu.Etkinlikler 19 Kasım'da "öğretmen" konulu fotoğraf sergisi ile başlayacakEtkinliklerin 19 Kasım Pazartesi "öğretmen" konulu fotoğraf sergisi ile başlatılacağını belirten Boyacı, şunları kaydetti: "81 ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 130 dolayında öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 Kasım'da Ankara'da olacaklar. Öğretmenlerimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından kabul edilmesi planlanıyor."Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşları Ankara'ya davet edildiBakanlık, bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde şehit öğretmenleri de unutmadı. Geçtiğimiz yıl, Haziran ayında Batman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının oluşturduğu müzik gurubu da Ankara'ya davet edildi. Şehit öğretmen Yalçın'ın arkadaşları hafta boyunca etkinlikler içerisinde yer alarak şehit öğretmenin anısına dinletiler sunacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şehit öğretmenlerin aileleriyle yemekte bir araya gelecek. Türkiye genelindeki bütün imam hatip liselerinde şehit öğretmenler için hatim okunacak. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde il milli eğitim müdürlükleri tarafından şehit öğretmenlerin kabri ziyaret edilecek.(PLN-BC-ÖK-Y)