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Öğretmenler Günü'ne özel hatıra ormanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde milli eğitim, kaymakamlık, belediye ve orman işletmesi iş birliği ile 24 Kasım Öğretmenler Günü için "Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

22.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:17Öğretmenler Günü'ne özel hatıra ormanı
'in ilçesinde milli eğitim, kaymakamlık, belediye ve orman işletmesi iş birliği ile 24 Kasım Öğretmenler Günü için "Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Geleceğe nefes sloganı ile öğretmenler Sındırgı girişinde bulunan Kuva-yi Milliye Anıtı yanındaki 1 dönümlük ormanlık alanda 300 fidan dikti. Öğretmenler öğrencileri birer fidan gibi gördüklerini, onların yetişmesine bir ağaç olup meyve vermesine özen gösterdikleri gibi, onların geleceğine de bir nefes olacak hatıra ormanını oluşturdular.

Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2019 yılı Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde ve yeni yayınlanan genelge doğrultusunda Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı planladık. Orman işletmemize, belediyemize bu konuda destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Elinizde bir fidan varsa kıyamet kopacağını biliyorsanız, o fidanı dikin demiş peygamberimiz. Biz de o çerçevede fidanlarımızı dikmiş olduk. Geleceğe nefes olsun" dedi.

12 yıllık öğretmenlik geçmişine sahip olan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da öğretmenleri yalnız bırakmadı. Geleceğe yönelik çok güzel bir proje olduğunu belirten Yavaş, "İslam'ın ilk emri oku. Okumak ve hayatı daha mutlu kılabilmek maksadıyla hem dünya saadeti hem ahiret saadeti için insan mutlaka bilgiyle, beceriyle donanımlı olmalı. Hayatı daha kolaylaştırıcı bir hale getirmeli. Bunun yeryüzündeki öğreticisi öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz hakikaten bugün ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi sebebiyle ciddi manada bir efor sabrediyorlar. Gecelerini gündüzlere katıp en zor şey olan bir fidanı yetiştiriyorlar, insanı yetiştiriyorlar. Geleceğimizin teminatı fidanlarımız çocuklarımızı yetiştirme gayretinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu camianın bir ferdi olarak, 12 yıl öğretmenlik yapmış bir belediye başkanı olarak bu bugün benim için daha anlamlı oluyor. Şiddete maruz kalmış, sudan sebeplerle belki saldırılar gerçekleştirilmiş ve bu uğurda Güneydoğu'da terör dolayısıyla şehit olmuş nice öğretmenlerimiz var. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun inşallah. Bütün öğretmenlerimizin bu vesile ile Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde Sındırgı'mızda bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. 2019 yılında Öğretmenler Günü'ne anlam katacak bir çalışmayı gerçekleştirmiş olduk" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: İHA

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