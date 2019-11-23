Öğretmenler Günü nedir? 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları, şiirleri – Öğretmenler Günü hediyeleri

Öğretmenler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman en çok sorgulanan sorular arasında yer alıyor. 2019 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Cuma veya Pazartesi günü kutlayabilecek. Hafta sonuna gelen Öğretmenler Günü için en çok araştırılan 24 Kasım Öğretmenler günü şiir ve mesajı oldu. Peki, Öğretmenler Günü kutlamaları, etkinlikleri neler?

Öğretmenler Günü Şiirleri İçin Tıklayın…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler günü, 1981 yılında resmi olarak ortaya çıktı. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayımlanması ile resmi hale geldi.

Atatürk'ün 100. doğum gününde, her yıl "başöğretmen" oluşunun yıl dönümünde ülke çapında, Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü kutlamaları, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilmeye başladı.

5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkiye'de 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü, dünyanın dört yanında farklı tarihlerde kurtlanıyor. Birçok ülkede 1994'ten beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI, ETKİNLİKLERİ

Her yıl 24 Kasım tarihinde Anıtkabir'e Millî Eğitim Bakanı, il ve ilçelerdeki Atatürk anıt ve büstlerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından çelenk konularak başta Atatürk olmak üzere Türk Millî Eğitimine hizmetleri geçen, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize, eğitim personeline ve devlet büyüklerimize saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesi,

Millî Eğitim Bakanı tarafından günün anlam ve önemini belirten mesajın medya aracılığıyla paylaşılması, 24 Kasım tarihinde mahallinde yapılan programlarda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların millî eğitim müdürlerince yapılması,

Öğretmenlik mesleğiyle ilgili sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi,

Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanların ödüllendirilmesi,

Öğrenciler arasında düzeylerine göre öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon, resim ve benzeri yarışmalar düzenlenmesi, derece alanlara armağanlar verilmesi,

İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerin de görev alabileceği açık oturum, panel, sempozyum, konferans, inceleme ve benzeri etkinliklere yer verilmesi,

Emekli öğretmenlerin; halen görevde bulunan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya getirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, öğretmenlik mesleği ve eğitim öğretimle ilgili deneyimlerinin paylaşılması ve hatıralarının anlatılması,

Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapılarak, sosyal medya, TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla vatandaşların Öğretmenler Gününe katılımlarının sağlanması,

Şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler ile eğitim personelinin kabirleri başında anılması; gazi, hasta ve emekli öğretmenler ile eğitim personelinin ziyaret edilmesi gibi faaliyetlere yer verilir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ

Eğitimin başkahramanları öğretmenleri, yılda bir defa da olsa mutlu etmek, yüzlerini güldürmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çeşitli hediye ve sürprizlerle bu özel günlerini kutlayın. Öğretmenler Günü'nün vazgeçilmezi kırmızı güller, çiçekler öğretmenlerimizin masalarını renklendiren sürprizler arasında başta yer alıyor. Sayısız başarıya imza atacakları kalemler de başlıca hediyelerdir. Erkek öğretmenler için kravat, cüzdan, mendil, anahtarlık, kol saati hediye edilebilir. Kadın öğretmenlerimiz için ise; fular, makyaj malzemesi, çiçek, bere, yastık, takı, çanta gibi hediyeler olabilir. Ayrıca; özel tasarım kupalar, yastık, kalemlik-isimlik, masa lambası, defter, biblolar gibi öneriler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlandıracak sürprizlerden.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum… Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bulunduğun zamanda değil; yıllar sonra öğrencilerin birer yetişkin olduğunda duruşunla, davranışlarınla ve onlara kattıklarınla hala taktirle anılıyorsan ve saygıyla hatırlanıyorsan işte o zaman öğretmenliğin amacına ulaşmış demektir. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine…

Gün geçtikçe değeri artan, geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle.

Bize masallarda anlatılan koruyucuların hep birer melek ya da şövalye olduğunu söylemişlerdi. Ancak her birisi yanılmış. Çünkü gerçekten bizleri koruyan ve olduğumuz insan haline getiren kişi siz olduğunuz. Size olan minnettarlığımı ifade etmeye yetecek bir kelime bulamıyorum. Gününüz kutlu olsun, yüzünüzdeki neşe hiç eksik olmasın.

Bana öğrettiğiniz en önemli dersler müfredatta olan şeyler değildi. Hayata yönelik öğrettiklerinizdi. Bugün iyi ve başarılı bir insan olabildiysem bu sizin sayenizde oldu. Öğretmenler gününüzde mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum…