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Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar

Iğdır'da, öğretmen ve üniversite öğrencileri, Öğretmenler Gününü kutlamak için Kızıldağ'a tırmandı.

23.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:30
'da, öğretmen ve üniversite öğrencileri, Öğretmenler Gününü kutlamak için Kızıldağ'a tırmandı.
5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Kulübü (5137-ADAK) ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübünce, Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen 220 kişilik grup, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'a tırmanışa geçti.
Yaklaşık 3 saatte dağın zirvesine ulaşan grup, burada Türk Bayrağı açarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.
5137-ADAK üyesi Tamer Atlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün öğretmen ve öğrencilerden oluşan arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız fedakar, çalışan öğretmenlerimizi bu özel günlerinde hatırlamaktı. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan öğretmenlerden Melike Canlı ise etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Tırmanışın keyifli geçtiğini ifade eden Canlı, "Bu günümüzü böyle bir etkinlikle değerlendirmemiz beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.
Iğdır Üniversitesi öğrencisi Habibe Barbaros da öğretmen adayı olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin günü kutladı.
Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar

Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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