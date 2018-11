Öğretmenler Günü'nü Kutladılar

23 Kasım 2018 Cuma 13:21



AK Parti Zonguldak Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Türkmen mesajında, Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk 'ün Başöğretmenliği kabulünün yıl dönümü olan 24 Kasım'ın, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti."Bir milletin, milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, tarihini, gelenek ve göreneklerini bilen, bizi biz yapan değerlerin farkında olan nesiller yetiştirmek öğretmenlerimiz sayesinde mümkün olmaktadır." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:"Mili birlik ve bütünlüğün sağlanmasında, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden daha da kalkınarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda en büyük pay yeni neslin yetiştiricileri öğretmenlerimize ne kadar çok minnet ve şükran duysak azdır.Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakarlık gerektiren ağır bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır'. Bu inançla, çok şey borçlu olduğumuz ve bu kutsal mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da Türkiye 'nin kalkınma ve gelişmesinde en önemli payın fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:"Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği adına önemli bir fırsattır. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye gelecekteki hedeflerine dünyadaki değişime bigane kalmayan, kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ilimizde, yurt içinde ve dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Her birinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."