Öğretmenler Günü Öncesi Üzücü Olay

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir öğretmen, hastaneye kaldırıldı.Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Çamaş Türk Telekom Çok Programlı Lisesinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Kadir Düzel'den sabah saatlerinde yakınları haber alamadı. Evine gidip kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Kadir Düzel'in yatağında baygın halde yattığını gördü. Öğretmen Düzel'in baygın olduğunu fark eden yakınları, hemen 112 acil servisi aradı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Düzel, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kadir Düzel'in durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ORDU