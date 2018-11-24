Öğretmenler Günü Şiir Yarışmasında Derece Alanlar Ödüllendirildi

Odunpazarı Belediyesi
tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebi ile düzenlenen şiir yarışmasında derece alanların ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Öğretmen sevgisini taçlandırmak için 7-12 yaş, 13-18 yaş ve 18 yaş üstü olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılan Öğretmenler Günü Şiir Yarışmasına 87 kişi katıldı. 7-12 yaş kategorisinde Saliha Sakarya
birinci olurken, Eylül
Suna Kılıç ikinci, Azra Çakır ise üçüncü oldu. 13-18 yaş kategorisinde birinciliği almaya Ayten Ceren Yalçın alırken, ikinciliği Zeynep Özaydın, üçüncülüğü ise Ayça Kararmaz kazandı. Rabia Barış 18 yaş üstü kategorisinde birinci olurken, ikinci Sema Yalçın oldu. 18 yaş üstü kategorisinde üçüncülü Yasemin Özyurt ile Hüseyin Karataş
paylaştı.
Yarışmayı kazananlar için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'un da katıldığı ödül töreninde şiir yarışmasında derece girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, şiir yarışmasına giren herkesi kutladı. Derece almanın önemli olmadığını vurgulayan Başkan Kurt, "Önemli olan şiiri yazabilmektir. Yazabildiyseniz o şiir en güzel şiirdir, bunu öyle kabul edin ve devam ettirin. Sadece Öğretmenler Günü nedeniyle bir şiir yazarak bırakmayın. Yazdıkça yazasınız gelir, yazdıkça da daha güzelini yazarsınız. Tabi yazabilmek için de okumanız gerekiyor. Bol bol kitap, şiir okumanız lazım. İyi bir şair olabilmek için de Türkiye
'yi, yaşadığımız bölgeyi iyi tanımak lazım. Burada hem ailelere hem de öğretmenlere büyük işi düşüyor. Kendine güvenen, öz güveni olan ve düşündüğünü açıkça ifade edebilen gençlere çocuklara, insanlara ihtiyacımız var. Ben onun için hepinizi kutluyorum. Bu şiirlerden yapılacak kitap ile de ilk kitabınız yayınlanmış olacak. Derece alanları da ayrıca kutluyorum" dedi.
Dereceye girenlere ödülleri Başkan Kurt tarafından takdim edilirken, dereye girmeye hak kazananlar yazdıkları şiirleri okudu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30