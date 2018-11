Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri 'nin Başöğretmenliği unvanını kabul etmesi sebebiyle 1981 yılından bu yana kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Selçuk'ta Atatürk Anıtı önünde çelenk sunum töreni düzenlendi. Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak;İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunum töreninin sona ermesinin ardından Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Selçuk Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öksüz, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Selçuk İlçe Jandarma Komutanı Ömer Eşit,daire çalışanları öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli bir konuşma yaptı. Bilekli konuşmasında; "Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca bireylerin kendilerine gerekli bilgilerin kazanmasına yardımcı olan ver topluma arkasını dönmeden, toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmamalıdır. Öğretmenlik mesleği bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir" dedi. Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli konuşmasını tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bitirdi.

ÖĞRETMENLİK HAYAT BOYU TAŞINACAK BİR ONURDUR

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada "Öğretmenlik zaman içerisinde icra edilecek bir meslek değil; hayat boyu taşınacak bir onurdur" diyerek sözlerine başladı. Dünya üzerinde çok az mesleğin tarih boyunca, her coğrafyada, her ülkede, her kültürde öğretmenlik kadar saygınlığını koruyabildiğini belirten Başkan Bakıcı; ". M.Ö. 412 – 323 yılları arasında yaşayan Filozof Diyojen ; "Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum" diyerek; Hz. Ali; "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözüyle" ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 1924 yılında" Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözüyle öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal, ne kadar önemli olduğunu farklı zaman dilimlerinde belirtmişlerdir" dedi.

Dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu belirten Başkan Bakıcı; "Dünyanın içerisinde olduğu değişim aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. İşte bu değişime ayak uydurmanın, bu değişimi yakalamanın, dahası bir parçası olmanın yolu ancak eğitimle mümkündür. Değerli Meslektaşlarım; siz eğitim ordusunun kutsal neferlerisiniz. Siz olmadan bu ordu cehaletle olan savaşını kazanamaz; parlak zaferler elde edemez. Yaptığınız iş bir meslek icra etmenin ötesinde bir yaşam tarzıdır" dedi. Başkan Bakıcı konuşmasını tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak noktaladı.

EMEKTAR ÖĞRETMEN UNUTULMADI

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen programda bir konuşma yapan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci; Öğretmenlik mesleği sabır, emek ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Geleceklerimizin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktırlar. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde kutsal görevlerini aşkla, şevkle icra eden tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi

Kaymakam İnci'nin konuşmasının ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninin ardından Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi. Emekli öğretmenler adına Mehmet Kaya bir konuşma yaparak duygularını anlattı. Törende ayrıca Selçuk'ta bir okula adı verilen Fatma Günay'ın kızı olan Selçuk'un en eski öğretmenlerinden Seval Büyüktosun'a günün anısına Kaymakam İnci tarafından çiçek verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Fatma Günay Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda yer alan oratoryo ve konser katılımcıların büyük beğenisini topladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve türkülerin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle hazırlanan program sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri ve öğretmenler Selçuk Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde verilen yemekte buluştu.