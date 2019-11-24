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Öğretmenler Günü, Urla'da kutlandı

Urla'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

24.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:38Öğretmenler Günü, Urla'da kutlandı
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz'ün anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İYİ Parti Urla İlçe Başkanı Yüksel Bıyık, Belediye Meclisi Üyeleri Alp Bölükbaşı, Ali Yanar, Selahattin Küpeli, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı A. Birol Aydınhan, S.S. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı İsmet Erak, öğretmenler, öğrenciler sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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