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'Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' sona erdi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

22.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:05'Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' sona erdi
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Turnuvası'nda şampiyon Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Erdek Kapalıspor Salonu'nda oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Öğretmenler ve okullarda çalışan personellerden oluşan 8 okul takımının katıldığı turnuvada iki grup halinde grup maçları oynandı. Gruplardan çıkan ilk iki takım yarı final maçlarında karşılaşırken, üçüncülük ve final maçlarıyla birlikte kupalar sahiplerini buldu.

Turnuvada şampiyonluğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde ederken, ikinci 18 Eylül Ortaokulu, üçüncü Karşıyaka ÇPA Lisesi, dördüncü Halitpaşa İlkokulu oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri; Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile İlçe Gençlik Müdürü Salman Koçu tarafından verildi. - BALIKESİR

voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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