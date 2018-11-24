Öğretmenler Gününde Buruk Kutlama

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:47



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:47

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Gününde şehit öğretmenler anıldı.BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25 Kasım Öğretmenler Günü Anma Programı, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şehit öğretmenler Neşe Alten ve Şefik Sınığ unutulmadı. Programa katılanlar, 1993'te Diyarbakır Bismil'de teröristler tarafından şehit edilen Neşe öğretmenin hayatının anlatıldığı anlarda duygulu anlar yaşadı. Yapılan panelde Türkiye'nin farklı vilayetlerinde görev yapan öğretmenler deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.Törenin açılış konuşmasını yapan BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, öğretmenlik mesleğinin insanlığın yazıyı bulması ile başladığını söyledi. Eğitim ve öğretimin İslam medeniyetiyle birlikte büyümeye ve gelişmeye başladığını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Muammer Demirel, "Mukaddes kitabımız Kur'an-ı kerim oku diye başlıyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bizi düşünmeye ve öğrenmeye sevk ediyor. Peygamber efendimiz, ilim Çin'de de olsa alınız diyor. O günlerde medrese eğitimleri harika bir sistem ile ortaya çıkıyor. Mesela bir astronomi bilimi her şeyini İslamiyet'e borçludur. Elbette bugünkü astronomik bilgilerle o günkü bilgileri kıyaslamak mümkün değildir. Ancak birçok bilimin temeli o günlerde atılmıştır. Bizler günümüzde maalesef bu konuda geri kaldık. Batılılar bizim bıraktığımız miraslara bizden daha iyi sahip çıkıyorlar" diye konuştu.Anma törenlerinde genç öğretmenlerin katıldığı bir de panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü yapan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Yoldaş, eğitimde kültür konusunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Yoldaş, "Bizim bir ayağımız milli kültürümüzdür. Diğer ayağımız da evrensel bilgi ve kültürdür. Milli kültürümüz üzerinde sağlam durduktan sonra, bütün evrensel bilgiye saygı duyarak, tıpkı bir arı gibi etrafımızdaki her şeyden toplayabiliriz. Biz bunları kendi süzgecimizden geçirdikten sonra hiç korkmadan öğrencilerimize aktarabiliriz. Bizim bu anlamda çok kutsal bir görevimiz var" dedi.Konuşmaların ardından BUÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin cübbe töreni yapıldı. Şehit öğretmenler için şiirlerin okunduğu programın son kısmında Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan öğretmenler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. - BURSA