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Öğretmenler gününde kürek çektiler

Outdoor İzmir Kano grubu ve Muğla Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

24.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:16Öğretmenler gününde kürek çektiler
Outdoor Kano grubu ve Muğla Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

Sabah saatlerinde Köyceğiz ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve Namnam Çayı mevkisinde 4 saat kanoyla kürek çekti.
Etkinliğe İzmir'den katılan öğretmen Ertan Beder, kendileri için özel bir gün olan 24 Kasım'ı farklı kutlamak istediklerini belirtti. Bu doğrultuda bir kano etkinliği düzenlediklerini anlatan Beder, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Beder, etkinlikte Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından caretta carettaların korunmasında farkındalık oluşturmak için başlattıkları Ayışığı projesine de destek olduklarını anlattı.
Öğretmen Sevcan Kınıt, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu aktararak, "Bugünümüzü böyle bir etkinlikle değerlendirmemiz çok güzel. Farklı bölgelerden öğretmen arkadaşlarımızla buradayız. Atacağımız her adım, oluşturacağımız her dalga Başöğretmenimiz Atatürk'ün yolunda, izinde olacaktır. Tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum, ne mutlu öğretmen olana diyorum." diye konuştu.
Muğla Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Emre Karakaş da böyle bir günde farklı illerden gelen misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Köyceğiz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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