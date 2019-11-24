Haberler » Güncel » Öğretmenler gününde kürek çektiler - Haber

Öğretmenler gününde kürek çektiler

Outdoor İzmir Kano grubu ve Muğla Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

24.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:09
Outdoor Kano grubu ve Muğla Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Köyceğiz Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.
Sabah saatlerinde Köyceğiz ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve Namnam Çayı mevkisinde 4 saat kanoyla kürek çekti.
Etkinliğe İzmir'den katılan öğretmen Ertan Beder, kendileri için özel bir gün olan 24 Kasım'ı farklı kutlamak istediklerini belirtti. Bu doğrultuda bir kano etkinliği düzenlediklerini anlatan Beder, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Beder, etkinlikte Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından caretta carettaların korunmasında farkındalık oluşturmak için başlattıkları Ayışığı projesine de destek olduklarını anlattı.
Öğretmen Sevcan Kınıt, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu aktararak, "Bugünümüzü böyle bir etkinlikle değerlendirmemiz çok güzel. Farklı bölgelerden öğretmen arkadaşlarımızla buradayız. Atacağımız her adım, oluşturacağımız her dalga Başöğretmenimiz Atatürk'ün yolunda, izinde olacaktır. Tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum, ne mutlu öğretmen olana diyorum." diye konuştu.
Muğla Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Emre Karakaş da böyle bir günde farklı illerden gelen misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Öğretmenler gününde kürek çektiler

Köyceğiz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Mahir Ünal: "İftira üzerine siyaset yapılmaz"
19:54 İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda patlama: 4 ölü
19:52 Gençlerbirliği maçının ardından
19:52 Muğla güleda için toplandılar
19:50 Denizli'de 5 ton hamsi dağıtıldı
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:49 İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü
18:09 İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
24.11.2019 19:58:32