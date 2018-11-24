Öğretmenler Gününde Öğretmene Orman Hediye Ettiler

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:24



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sınıf öğretmenine sürpriz yapan veliler adına hatıra ormanı dikti. Veliler öğretmenin buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle İnegöl Kocatepe ilköğretim okulunda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin velileri sınıf öğretmenlerine ilginç bir sürpriz hazırladılar. Veliler tarafından İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüyle yapılan görüşmeler neticesinde Hamzabey bölgesinde bulunan ormanlık alanda öğretmen Aylin Gökçek'e adını verdikleri bir bölümde hatıra ormanı yaptılar. Hiçbir Şeyden haberi olmayan Aylin öğretmen öğrencileriyle birlikte hatıra ormanında yapılacak olan etkinliğe geldiğinde gördüğü manzara karşında duydu dolu anlar yaşandı.Gökçek, "Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu ve her fırsat bulduğumda mutlaka geleceğim buraya. Böyle bir şey ancak gönülden ve sevgi ile yapılır. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Öğretmenlik hayatımdaki en güzel hatıra olarak kalacak her halde benim için" dedi. - BURSA