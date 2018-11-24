Öğretmenler gününün en güzel sürprizi

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17

Öğretmenler gününün en güzel sürpriziBursa'da sınıf öğretmenlerinin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçuran öğreniciler bu yılda öğretmenleri için yazdıkları şiire klip çektiBURSA - Bursa'da geçtiğimiz yıl öğretmenler gününde sınıf öğretmenlerinin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçuran öğrenciler bu yılda öğretmeleri için yazdıkları şiire klip çekti. Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bulunan Hasanağa TOKİ Şehit Piyade Er Kadirçavuşoğlu İlköğretim Okulu 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Raziye Soydan'a 24 Kasım için özel bir şiir yazdı. Bu şiire bir de klip çeken öğrenciler, öğretmenlerine bu özel günde anlamlı bir hediye vererek, unutulmaz bir an yaşamalarını sağladı. Her bir öğrencinin bir mısrayı okumasıyla hazırlanan klipte, öğrenciler öğretmenlerine karşı olan sevgilerini dile getirdi. Öğrenciler geçtiğimiz yılda Raziye öğretmenin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçurmuşlardı.