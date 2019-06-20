Öğretmenler hayat kurtarmak için arazide

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ağrı'da 29 gönüllü öğretmene, deprem ve benzeri durumlara karşı arama kurtarma eğitimi verildi.

TRT Park alanında, AFAD İl Müdürlüğünde görevli 9 kişilik ekip tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli gönüllü 29 öğretmen, deprem ve afet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları amacıyla teorik ve pratik eğitime tabi tutuldu.

Eğitimlerde, öğretmenlere enkazda arama kurtarma, halatlarla 5 metre yüksekliğindeki beton kulübeden iniş ve hasta kurtarma eğitimi verildi.

Senaryo gereği zorlu arazide sıcak havaya rağmen enkazda arama kurtarma yapan, beton kuleye iniş ve tırmanış gerçekleştiren öğretmenler, performanslarıyla göz doldurdu.

Eğitimleri yerinde inceleyen ve öğretmenlerle bir araya gelen AFAD İl Müdürü Necati Oruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bu eğitime gönüllü olarak katıldığını ve parkurunun zorlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin aldıkları eğitimlerle ihtiyaç duyulması halinde herhangi bir olayda kendilerine yardım edip hayat kurtaracaklarını bildiren Oruk, şöyle devam etti:

"29 öğretmenimize arama kurtarma çalışmalarını öğretiyoruz. 4 gün süren eğitimin ilk gününde teorik olarak eğitim yaptık. Ardından binadan inme, kuyudan hasta çıkarma, enkazdan yaralı kurtarma, arama kurtarma malzemeleri, araç ve cihazların çalıştırılması ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdik. Şimdi de yüksekten inme çalışması yapılmaktadır. Değişik zamanlarda enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Öğretmenlerimize hafif arama kurtarma çalışmalarının tamamı öğretilmektedir."

Oruk, eğitimlerin açık havada ve eğlenceli geçtiğini aktararak, "Öğretmenlerimiz isterlerse gönüllü olarak bizimle çalışacak, özellikle kendi çalıştıkları kurumlarda milli eğitim müdürlüğündeki arama kurtarma çalışmalarında görev alacak." ifadesini kullandı.

Eğitimlere katılan öğretmenlerden Muhammet Çiftçi ise grup olarak gönüllü şekilde hayat kurtarma eğitimi aldıklarını ve kursun çok verimli geçtiğini söyledi.

Bazı parkurların zorlu olduğunu ancak bu eğitimler sayesinde ihtiyaç halinde AFAD ekiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduklarını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem öncesi ve sonrası neler yapmamız gerektiğini öğrendik, kimyasal sızıntılarla ilgili eğitimler aldık. Kuleden inme çalışmamız var. AFAD ekiplerinin yönlendirmesi halinde yapmamız gerekenleri rahatlıkla yapabilecek pozisyondayız. Arama kurtarmadan ziyade yardımcı unsur olabiliriz."

Kaynak: AA