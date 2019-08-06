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Öğretmenler için "drama eğitimi" başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.

06.08.2019 19:10 Öğretmenler için
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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