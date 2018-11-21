Öğretmenler İçin Öğretmenlerden Konser

Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğretmenlerden oluşturulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden bir gün evvel özel konser verecek.
Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda görev yapan öğretmen ve çalışan memurlar tarafından oluşturulan koro, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Şef Alim Hüseyinoğlu yönetiminde "Öğretmenler Günü Özel Konseri" düzenleyecek.
Merinos AKKM Orhangazi salonunda 23 Kasım'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak.
Osmangazi,Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50