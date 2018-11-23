Öğretmenler İçin Ücretsiz Kuaför Hizmeti

Nusaybin
Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 3 gün boyunca öğretmenlere yönelik ücretsiz kuaför hizmeti vereceği belirtildi.
Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde öğretmenlere yönelik birçok etkinlik ve organizasyon yaptıklarını belirtti.
Halk Eğitim Merkezi olarak ilçedeki tüm bay ve bayan öğretmenlere yönelik üç gün boyunca ücretsiz kuaför, saç kesim ve bakım hizmeti verileceğini kaydeden Kavak, tüm öğretmenler, Halk Eğitim Merkezi hizmetlerinden yararlanmaya davet ettiklerini ifade etti.
Kavak, "Bu vesileyle biz de fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.
Halk Eğitim Merkezi bay ve bayan kuaförleri, üç gün boyunca öğretmenlere ücretsiz hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladı.
Nusaybin,Kuaför