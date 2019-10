Öğretmenler istedi, Başkan Gültak ekipleri harekete geçirdi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yakaköy Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Taleplerin yerine getirilmesi için ekiplere talimat veren Gültak, "Akdeniz'de bulunan eğitim yuvalarımızın hiçbir eksiği kalmayıncaya dek yenileme hizmetlerimiz devam edecek" dedi.Akdeniz Belediyesi'nin, eğitim yuvalarına yönelik her türlü bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışması aralıksız devam ediyor. Eğitim sürecine ve eğitimde fırsat eşitliğine özel önem verdiğini her fırsatta dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da her gittiği mahallede mutlaka okulları ziyaret ederek, idareciler ve öğretmenlerin taleplerini dinliyor. Gültak, ardından da eksikliklerin en kısa sürede yerine getirilmesi için, kendisine eşlik eden başkan yardımcıları ile fen işleri, park-bahçeler ve çevre kontrol müdürlüğü yetkililerine talimat veriyor.Öğretmenler istedi, Gültak ekiplere talimat verdiSon olarak Yakaköy Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Gültak, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Öğretmenler, okula bir mescit kazandırılmasını, spor sahasının yenilenmesini, bahçede peyzaj çalışması yapılmasını ve tuvaletlerin yenilenmesini istedi. Talepleri tek tek dinleyen Gültak, hemen ardından bu çalışmaların yerine getirilmesi için ekiplere talimat verdi.Okullarda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Gültak, belediye olarak, eğitim kurumlarına özel önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Gültak, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın daha güzel ve nezih bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla Akdeniz'de bulunan eğitim yuvalarımızın hiçbir eksiği kalmayıncaya dek yenileme desteğimiz devam edecek. Her fırsatta başkan okulda olacak. Okul idarecilerimizin, öğretmenlerimiz veya muhtarlarımızın, ihtiyacı olan okulları bildirmeleri halinde, belediyemiz imkanları ölçüsünde tüm talepleri yerine getirilecektir. Sahada bulunan ekiplerimiz; eğitim yuvalarımız, öğretmen ve öğrencilerimiz için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir" diye konuştu.Okulların her türlü ihtiyacı karşılanıyorBaşkan Gültak'ın talimatıyla Akdeniz'de bulunan eğitim yuvalarının eksikleri ve ihtiyaçları yerine getiriliyor. Bu kapsamda, bir yandan okulların spor sahalarının, çevre koruma duvarları, çeşme ve tuvaletlerin yenilenmesi, boyama çalışması, bahçelerin peyzajı ile yağmura karşı okul girişlerine sundurma yapılması gibi hizmetler yerine getiriliyor. Akşam saatlerinde ise okul bahçeleri süpürülüp temizleniyor ve tazyikli suyla yıkanıyor. Hafta sonları da okul bahçelerinde bulunan ağaçlar park-bahçeler ekiplerince budanıyor. Ekipler, sadece birkaç hafta içinde Çilek Mahallesi Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu, Bekirde Mahallesi Dikilitaş Ortaokulu, Camişerif Mahallesi İleri Ortaokulu, Hebilli Mahallesi Hebilli Ortaokulu ve Yeni Mahalle Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulunda bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. - MERSİN