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Öğretmenler kan bağışında bulundu

Kan bağış arabası Kan vermeye gelenlerin doküman doldurması Kan vermek için gelen öğretmenler Öğretmenlerden Esra Ünal'ın konuşması Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in konuşması Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.

24.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:59
Kan bağış arabası
Kan vermeye gelenlerin doküman doldurması
Kan vermek için gelen öğretmenler
Öğretmenlerden Esra Ünal'ın konuşması
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in konuşması 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler, Türk Kızılay Samsun Kan Merkezince Öğretmenevi önünde kurulan kan toplama merkezinde bağışta bulundu.
Bağışta bulunan öğretmenlerden Esra Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz '1 kan 3 can' sloganı ile bütün topluma can olmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz sadece eğitim değil, aynı zamanda can veriyor insanlarımıza. İnşallah verdiğimiz kan hastalarımıza şifa olur." ifadelerini kullandı.
Öğretmenler kan bağışında bulundu

Gümüşhacıköy, Esra Ünal, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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