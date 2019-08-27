Öğretmenler kaza yapan araçta sıkıştı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okul duvarına çarpan otomobildeki 4 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda İncek istikametine giden Gökçe Ş. idaresindeki 06 GPB 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, yol kenarındaki Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nin bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan ve özel bir okulda öğretmenlik yaptıkları öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Gökçen Ş. ile ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralı 4 öğretmen, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA