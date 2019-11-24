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Öğretmenler konserde eğlendi

Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği konserle kutladı.

24.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:11Öğretmenler konserde eğlendi
Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği konserle kutladı.

Ağrı Belediyesi tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu Dodan Özer ve Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı. Konserde ilk olarak Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı. Ardından sahne alan Dodan Özer, kendine has yorumuyla söylediği türkülerle öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Konsere, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

O Ses Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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