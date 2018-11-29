Öğretmenler Korosu Konser Verdi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:26



29 Kasım 2018 Perşembe 14:26

Mardin'in Midyat ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından Midyat Fen Lisesi'nde müzik öğretmeni İbrahim Can Çineli yönetiminde düzenlenen, "Faslı Yeşilçam" konserinde öğretmenler Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.Öğretmenlerin yanı sıra memurların da yer aldığı, Yeşilçam film müziklerinin seslendirildiği şarkılar büyük beğeni topladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, yaptığı konuşmada, herkese bu güzel duyguları yaşatan öğretmenlere teşekkür etti.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, konserin ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Vatandaşlardan Abidin Gümüş, konseri beğeniyle takip ettiklerini, bu çalışmaların devamını beklediklerini söyledi.Gümüş, "Kulaklarımızın pası silindi." dedi.Süleyman Kaya, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay, konser sonunda Çineli ve tüm öğretmenlere çiçek verdi.Konsere, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kurum amirleri ile vatandaşlar atıldı.