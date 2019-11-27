Haberler » Güncel » Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü - Haber

Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü

Malatya'da öğretmenlerden oluşan koronun verdiği konser ilgi gördü.

27.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:10Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü
'da öğretmenlerden oluşan koronun verdiği konser ilgi gördü.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğretmenlerinden oluşan bir konser programı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programdan önce resim öğretmenleri tarafından öğretmen ve eğitim temalı resim sergisi açıldı. Sergi açılışı sonrasında Müzik Öğretmenleri Korosu tarafından Öğretmene Vefa Konseri verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü neeniyle düzenlenen konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Programı sonunda, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, korodaki sanatçılara ve koroda emeği geçenlere teşekkür ederek, çiçek verdi.

Programa, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Defterdar Ali Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Baro Başkanı Avukat Enver Han Malatya Öğretmen evi Müdürü Murat Bilim, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 BAKAN VARANK AÇIKLADI... TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI YENİDEN DÜZENLENDİ
12:32 Polislerin sadık dostu "Rıfkı" kulübesine kavuştu
12:32 ABD'nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
12:27 Bombacı kadın teröristten "topuklu" keşif
12:26 'Anlaşmalı boşanma ile ilgili merak edilenler'
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:44 Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:31 İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:33:47