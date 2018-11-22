Mersin
'de, çeşitli okullarda görev yapan 20 öğretmenin yer aldığı koro, açık havada konser verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla merkez Yenişehir
ilçesindeki bir alıveriş merkezinin bulunduğu alanda öğretmenler korosu sahne aldı.
Bazı öğretmenlerin solist olarak şarkılar seslendirdiği etkinlikte, bazı öğretmenler ise bağlama, gitar, kaval, keman ve gibi enstrüman çaldı.
Büyük ilgi gören konserde bazı vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren programda, Mersin Büyükşehir Belediyesi
bando ekibi ile Nevit Kodallı
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne aldı.
Konsere katılan öğretmenlere, bando ekibine ve öğrencilere plaket verildi.
Yenişehir,Mersin
22 Kasım 2018 Perşembe 22:47