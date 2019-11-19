Haberler » Güncel » Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri - Haber

Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri

Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

19.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:21
'da öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konserde öğretmenler, şef Neslihan Ergün Armağan önderliğinde 18 Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi.
Yaklaşık iki saat süren konserde, "Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Kimseye Etmem Şikayet" eserleri katılımcılardan büyük alkış aldı.
Koro üyesi Suat Aydın, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroda her branştan öğretmen bulunduğunu söyledi.
Aydın, öğretmenleri sanatsal faaliyetler içinde görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Öğretmenler Günü öncesi böyle bir konser vermek istedik. Bu akşam birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini icra edeceğiz. Katılımcılara güzel keyifli bir müzik şöleni yaşatmak istiyoruz." dedi.
Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi.
Öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:17 KARTALDA İKİ İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA MOBİLYA ATÖLYESİNİN İKİ SAHİBİ TUTUKLANDI
22:12 Denizli'de koyun ve keçi çalan baba ile üvey kızı tutuklandı
22:10 Prematüre hemşiresinin mucize bebeği 'Defne'
22:10 Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı
22:08 Fransa'da "Siyasal İslam" konusunda yeni adımlar atılacak
21:44 İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu
21:13 Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi
21:06 Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil
20:43 ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz
20:25 TBMM'de Bülent Ecevit tartışması: Milletvekilleri birbirine girdi
19.11.2019 22:18:49