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Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Grup Müsabakaları - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da düzenlenen Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Grup Müsabakaları'nda bölge birincisi Simavlı öğretmenler oldu.

08.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:26
Afyonkarahisar'da düzenlenen Öğretmenler Kupası Erkekler Grup Müsabakaları'nda bölge birincisi Simavlı öğretmenler oldu.
Tınaztepe Kapalı Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 10 ilden öğretmenlerden oluşan voleybol takımları katıldı.
Bölge finalinde ise Kütahya'nın Simav ilçesi ile Manisa'ın Salihli ilçesi öğretmenleri karşılaştı.
Simavlı öğretmenler, maçı 25 - 15, 25 - 13 ve 25 - 21 skorlarla 3-0 kazandı.
Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Törene, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de katıldı.
Şampiyon takımın oyuncularından Yavuz Müdüroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının yaş ortalamasını 40 civarı olduğunu belirterek turnuvanın kendileri için güzel bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.
Turnuvayı düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Müdüroğlu, şöyle konuştu:
"Çok çekişmeli maçlar oynadık. Takım olarak iyi oynadım ve iyi savunma yaptık. Bugünde bir mucizeyi gerçekleştirerek bölge şampiyonu olduk. Bizi destekleyen başta Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Şimdi ise Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine gideceğiz. 8 takımın katılacağı finalde ise iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."
Şampiyon takımın oyuncularından Halil Kuzucuk da, "Simavlı öğretmenler olarak ilçemizi Ankara'daki finallerde en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.
Kuzucuk, takımdaki öğretmenlerin bir birini iyi tanıdığı için bölge finaline hazırlıklı geldiklerini ve şampiyonluğun da tesadüf olmadığını da sözlerine ekledi.
Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Grup Müsabakaları - AFYONKARAHİSAR

voleybol, Afyon, Spor

Kaynak: AA


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