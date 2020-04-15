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Öğretmenler "Memleket" türküsüyle moral verdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müzik öğretmenleri, öğrenci ve velilere moral amacıyla "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında evlerinde "Memleketim" türküsünü seslendirdi.

15.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:23
Öğretmenler
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müzik öğretmenleri, öğrenci ve velilere moral amacıyla "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında evlerinde "Memleketim" türküsünü seslendirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında seslendirdikleri "Memleketim" türküsüyle moral verdi.

Safranbolu İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Türkünün videosunun Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya kanalında paylaşıldığını ifade eden Gümüş, "Dünya ve ülkemiz, Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçmektedir. Devletimizin bütün birimleri büyük fedakarlık içeresinde yoğun bir çalışma yürütmekte. Bizlerde sürdürülen fedakar çalışmalara azami şekilde Safranbolu eğitim ailesi olarak katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Öğretmenlerimiz de bu süreçte, öğrenci ile velilerimize moral ve motivasyon sağlayacak güzel çalışmalar imza atmaktadırlar. Bu güzel çalışmaları yapan tüm öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik eder, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Evde kal, evde hayat var" dedi.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında "Memleketim" türküsünü Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesinden; Serdar Yayla, Damla Cebecigil, Tuğba Tekin Atağ, Gülbahar Koç, Kemal Oğur, Ömer Günday, Burak Çavdur, Barış Yıldırım, Barış Öztürk ve Eflan Cebecigil seslendirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Türkiye, Güncel
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