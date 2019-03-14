Öğretmenler "Meraklı Öğrenci" İçin Buluşacak

Kaynak: AA

BURCU ÇALIK- Eğitimciler, Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda "Öğrencilerin merakını nasıl artırabiliriz?" temasıyla bir araya gelerek bu konudaki yeni yöntemleri masaya yatıracak.Eğitim Reformu Girişimi'nin yürütücülüğünü üstlendiği, öğretmenlerin meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya geldiği bir paylaşım ve iş birliği ağı Öğretmen Ağı, İstanbul'un ardından 23-24 Mart ve 20-21 Nisan tarihlerinde Başkentte Yaratıcı Problem Çözme Programı'nı gerçekleştirecek.Ankara TED Üniversitesinde yapılacak programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öğretmen Ağı İletişim Sorumlusu Fulden Ergen, Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda, öğretmenlerin her gün karşılaştıkları problemlere yönelik yeni ve farklı bir bakış açısıyla çözüm geliştirme yöntemlerini öğrenme fırsatını bulduklarını anlattı.Bu seferki programın ana konusunun "Öğrencilerin merakını nasıl artırabiliriz?" olarak belirlendiğini bildiren Ergen, "Programa katılan öğretmenler grup olarak çalışmalar yapacak. 'Öğrencilerin merakını nasıl artırabiliriz?' temasına yönelik yenilikçi çözümler üretecekler. Her bir grup konuyu farklı açılardan ele alacak. Ankara ayağında 30 öğretmenin programa katılmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı."Dönüşümün başladığı yer öğretmenlerdir"Ergen, sonuncusu geçen hafta İstanbul'da yapılan Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda, öğretmenle öğrencinin birlikte keşfettiği öğrenme sürecinin nasıl yapılabileceği, öğrencilerin yargılanma korkusu duymayacakları güvenli ortamların nasıl yaratılabileceği, sınıflarda merakı tetikleyen öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulabileceği gibi konulara ilişkin önerilerin ortaya çıktığını aktardı.Program kapsamında öğretmenlerin hafta sonu ikişer gün olacak şekilde bir araya geldiğini, sahaya inerek araştırmalar yaptığını ve grup arkadaşlarıyla bu gözlemlerini paylaştığını belirten Ergen, buradan edindikleri tecrübeleri de diğer meslektaşlarına aktarma imkanı bulduklarını dile getirdi.Ergen, Denizli'de düzenlenecek programda siber zorbalığın ele alınacağını, ayrıca Tokat, İzmir, Çanakkale, Mersin ve tekrar İstanbul'da da Yaratıcı Problem Çözme Programı'nın gerçekleştirileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:"Yaratıcı Problem Çözme Programlarını üç yıldır düzenliyoruz. Bu sene geçmiş yıllardan farklı olarak ilk kez programın tamamını öğretmenlerin yürütücülüğünde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle yaratıcı problem çözme konusunda yetkin öğretmenlerin bir araya gelmesine imkan sağlanacak. Bu programlar sayesinde öğretmenler kendi sınıflarında, okullarında yeni bir bakış açısı sağlıyor ve yeni yöntemler öneriyor. Öğretmenlerin yaratıcılığına, öz güvenlerinin gelişmesine de katkı sunuluyor. Geliştirilen çözümleri kendi sınıflarında uyguluyor, tasarım odaklı düşünme metodunu öğrenmiş oluyorlar.Eğitimde değişimin, dönüşümün başladığı yer öğretmenlerdir. Öğretmen Ağı serüveninin başladığı nokta da bu bakış açısıdır. Bizler 'yaratıcı değişim öğretmenle başlar' diyoruz. İnisiyatif alan, harekete geçen öğretmenleri desteklemek bizim yegane çıkış noktamız."