Öğretmenler "mesafematik" yaptı

Batman'da özel bir okulun elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenleri tarafından "mesafematik" cihazı yapıldı.

16.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:17
Batman'da özel bir okulun elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenleri tarafından "mesafematik" cihazı yapıldı.
Batman'da özel bir okulun elektrik elektronik teknoloji bölümü öğretmenlerince vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması amacıyla prototipi üretilen "mesafematik" adlı cihaz, yaklaşık 1,5 metreden yakına gelinmesi halinde ses, titreşim ve kırmızı ışık ile uyarı veriyor.
Okul Müdürü Abdurrahim Demirtaş, ülkenin içerisinde bulunduğu pandemi ile mücadele sürecine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Mesafematik'in yanı sıra temassız ateş ölçer, dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya da ürettiklerini vurgulayan Demirtaş, hazırladıkları çalışmaların geliştirilebilir olduğunu belirtti.
Pandemi ile mücadele sürecine katkı sunmak amacıyla mesafematik ve temassız ateş ölçer çalışmalarına başladıklarını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:
"Cihazları kendi imkanlarımızla ürettik. Bankalar, kamu kurumları ve özel sektörler gibi hizmet sektöründe çalışan tüm meslek gruplarında mesafenin korunması ve salgının önlenmesi açısından önemli. Sesli, görsel ve titreşimli uyarı sistemi ile gerek görme engelli ve gerekse işitme engelliler için de çok rahatça kullanılabilecek bir cihaz oldu. Talep olması halinde üretim yapabilme altyapı ve imkanlarına sahibiz."
Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Emrah Uysal da "Bir haftalık bir sürede iki öğretmen ve iki öğrencimizle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Cihazımız kullanılabilir durumda." dedi. Öğretmenler ’mesafematik’ yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel, Haber

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