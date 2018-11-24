Öğretmenler, Öğrenci ve Velilerle Pedal Çevirdi

24 Kasım Öğretmenler Günü, İzmir
, Manisa
, Denizli
, Aydın
ve Uşak
'ta düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde "Öğretmenler Günü" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler ile anaokulu çocuklarının da bulunduğu yaklaşık 200 bisikletli, Alsancak Vapur İskelesinde buluştu.
Öğrenciler, "Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır" yazılı pankart ile Türk bayrağı taşıdı.
Tur öncesi gazetecilere açıklama yapan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi
, il genelinde Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.
Etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ile velilerin de destek verdiğini aktaran Yahşi, "Sağlıklı bir neslin sağlıklı bir eğitimin var olduğunu göstermek için İzmir'de böyle bir etkinlik düzenledik. Gerçekten karşılığı çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu etkinliğe destek verdi. Türkiye
'de ilk kez oluyor. Sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir yaşamla birlikte sağlıklı bir eğitim çıkacağına inandığımız için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.
Daha sonra bisikletlere binen grup, Konak
Saat Kulesi'ne kadar pedal çevirdi.
Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
da bisiklete binerek destek verdi.
"Öğretmen insanlığın baş mimarıdır"
Denizli'de de Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, Atatürk
anıtına çelenk sundu. Merkezefendi
Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğretmenliğin "mesleklerin mesleği" olduğunu belirtti.
Atatürk'ün milletine öğretmenlik yapan bir lider olduğunu ifade eden Oğuz, şunları söyledi:
"Öğretmen, her çiçeğe ayrı bir ihtimam gösteren bahçıvan gibidir. 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' diyerek bizlere bu vatanı emanet eden Büyük Önderimiz bizlere büyük bir sorumluluk vermiştir. İnsanlık öğretmen sayesinde tanışmıştır medeniyetle. Öğretmen sıradan biri değildir insanlığın baş mimarıdır. Toplumun en saygıdeğer kişisidir. Değerli arkadaşlarım, gururluyuz sevinçliyiz, çünkü böyle onurlu bir meslek sahibiyiz."
Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler ant içti, emekli öğretmenlere şilt ve hizmet şeref belgeleri takdim edildi.
Manisa, Aydın ve Uşak'taki kutlamalar
Manisa'daki törenler Milli Egemenlik ve Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin
tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesinde devam eden etkinlikte mesleğe yeni başlayan 17 öğretmen ant içti.
Vali Ahmet Deniz, törende yaptığı konuşmada göreve başlayan öğretmenleri tebrik ederek, ülkenin kalkınmasının ancak eğitimle olacağını, bu konuda da en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü ifade etti.
"Sizleri ayakta alkışlıyorum"
Uşak'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve beraberindeki öğretmenler Atatürk anıtına çelenk sundu. Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki kutlama programında konuşan Vali Funda Kocabıyık
, kendisinin de uzun yıllar öğretmenlik yaptığını hatırlattı.
Kocabıyık, "Tüm öğretmenler büyük fedakarlıklarla geleceğimize yön veriyor. Ben de sizlerden biriyim. İyi eğitilmiş nesillerin Türkiye'yi ileriye taşıyacağını unutmadan görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum, sizleri ayakta alkışlıyorum." dedi.
Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise öğretmenlik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
Törende göreve yeni başlayan öğretmenler ant içti.
Aydın'daki tören, valilik binası önündeki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu'nun çelenk bırakmasıyla başladı.
Çelenk sunma töreninin ardından Kültür Merkezi'nde devam eden programda Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan "Öğretmen Kimdir" adlı film izletildi.
Uşak,Manisa,İzmir
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12