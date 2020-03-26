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Öğretmenler okullardaki 3D yazıcıları evlerine götürüp siper maske üretti

Yalova'da bir grup öğretmenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki 3D yazıcılarla evlerinde ürettiği siper maskeler sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

26.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:36
Yalova 'da bir grup öğretmenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki 3D yazıcılarla evlerinde ürettiği siper maskeler sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
İlde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatıldı.
Öğretmenlerin okullardaki 3D yazıcıları evlerine götürüp ilk etapta ürettiği 140 maske, 75. Yüzyıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından İl Sağlık Müdürü Emrah Eray'a teslim edildi.
Çalışmaya katılanlara teşekkür eden Tosun, Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacının tamamını 3-4 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Eray ise iş birliği ve desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Bu koruyucu ekipmanlar, ihtiyacımız olanlardan. Özellikle ön planda çalışanlarımıza bunları verebiliyoruz. Ön planda olmasa da kendilerini risk altında gören arkadaşlarımız var. Onları rahatlatmak adına bu ekipmanlar işimize yarayacak." diye konuştu.
Yalova'nın ihtiyacının karşılanmasının ardından diğer iller için de üretim yapılacağı belirtildi.
Öte yandan çalışmaya, ellerinde 3D yazıcı olan bazı işletmelerin de destek verdiği bildirildi.
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Öğretmenler okullardaki 3D yazıcıları evlerine götürüp siper maske üretti

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, Güncel

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Öğretmenler okullardaki 3D yazıcıları evlerine götürüp siper maske üretti

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