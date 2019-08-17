Haberler» genel» Haber

Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı

Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı Kahramanmaraş'ta okul müdürü ve öğretmenler tadilat yaptıkları okulu öğrencilere hazırlıyor "Personellerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi...

17.08.2019 09:52
Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı
Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı
Kahramanmaraş'ta okul müdürü ve öğretmenler tadilat yaptıkları okulu öğrencilere hazırlıyor
"Personellerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk"
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı.
Kahramanmaraş'ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek. Spor lisesine yeni atanan okul müdürü İsmail Gençoğlan, öğretmenlerle okulun sınıflarına boya ve badana yaparak onarıyor. Okulun camlarını silerek temizlik işlerini de yapan öğretmenler, bahçedeki yabani otları temizleyerek okulu yeni eğitim öğretime hazırlıyor.
Öğrencilerin daha temiz okulda eğitim almaları için kolları sıvadıklarını söyleyen okul müdürü İsmail Gençoğlan, bir takım tadilat işlerini de kendilerini yaptığını söyledi. Kentte okul binası olmayan spor lisesi için ilgililerden destek bekleyen okul müdürü Gençoğlan, "Biz şuanda spor lisesi olarak kendi okul binamızda değiliz ve güzel sanatlar lisesi eğitim öğretime devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde okuldaki sınıfların tamamen kirlendiğini ve okul etrafında çalıların büyüdüğünü gördük. İmkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle elimizi personelimizle birlikte taşın altına koyduk, boya badana gibi işleri ve dışardaki temizlikleri kendimiz öğrencilerin kullanımına hazır hale getirme için çalışıyoruz. Kollarımızı sıvadık ve okullar açılana kadar ne kadar eksiklerimiz varsa tamamlamayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş'taki iş adamlarımızdan kentimize layık bir spor lisesi yaparlar ise çok daha verimli ve güzel işler yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı

Kahramanmaraş, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:42   Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi
11:31   Sıcak günlerin serinleten durağı Buzluk Mağarası
11:23   Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
11:15   Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
10:41   Üretici kadınlar şimdi daha mutlu
10:33   AKUT'tan Marmara Depremi'nin 20. yılında nöbet
10:26   'Su'dan bedava elektrik...Dere yatağına kurduğu sistemle 12-48 volt arası elektrik üretiyor